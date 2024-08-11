وسط حراسة مشدّدة.. وصول عصام صاصا لمحاكمته بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

وصل منذ قليل عصام صاصا مطرب المهرجانات، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، لحضور ثاني جلسات محاكمته بتهمة القتل الخطأ، وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير مخدر.

حرص أصدقاء مطرب المهرجانات عصام صاصا على التواجد منذ صباح اليوم، لمساندة صديقهم في ثاني جلسات محاكمته، وفي الظهور الأول له محبوسًا.

رحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى السجن المركزي في الجيزة، بعد إلقاء القبض عليه في دبي وترحيله إلى القاهرة، بدهمة دهس مواطن والتسبب في وفاته.

ووقع "صاصا" على أمر إحالته للجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة، بعد ثبوت التهمة والتي جاءت بعد اتهامه بدهس شاب على الطريق الدائري، في الجلسة المقرر انعقادها غدًا.

اتخذت مديرية أمن الجيزة إجراءاتها حيال مطرب المهرجانات عصام صاصا، عقب القبض عليه في مطار القاهرة، قادمًا من مدينة دبي.

تسلم ضباط مطار القاهرة الدولي، منذ قليل من صباح اليوم السبت، مطرب المهرجانات عصام صاصا، وسط حراسة أمنية، بعد قدومه من دولة الإمارات، ومن المقرر أن يتم ترحيله إلي قسم شرطة الطالبية، لحضوره جلسة اليوم الأحد التي تنعقد في مجمع محاكم "زينهم" بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

كانت جهات التحقيق وضعت مطرب المهرجانات عصام صاصا، المتهم بقتل سائق بالخطأ على الطريق الدائري بالجيزة من خلال دهسه بسيارته أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر، على قوائم الترقب والوصول وذلك لضبطه فور عودته من المطار.

وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، تم اتهامه بالقتل الخطأ من خلال قيامه بدهس سائق أعلى الطريق الدائرى بالجيزة ما أدى إلى مصرعه، وذلك أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر.