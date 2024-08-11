حادث الساحل الشمالي.. تفاصيل ضبط أحمد فتوح لاعب الزمالك لاتهامه بصدم مواطن بسيارته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بسبب ارتكابه حادث مروري وصدم أحد الأشخاص، مما أدى إلى وفاته بطريق الساحل، وتسبب الحادث في حالة من التكدس المروري.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتم تسيير حركة المرور من جديد، وجاري رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر مسئول، بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي بعد دهس أمين شرطة مما أدى لوفاته، موضحاً بانه تم إجراء تحاليل مخدرات لهما.

وقال المصدر، أن حارس المرمى نادي الزمالك محمد صبحي غادر، لأنه لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضايا أخرى، وتم التحفظ على أحمد فتوح لأنه كان قائد السيارة .

وأشار المصدر، بأن تم اصطحاب أحمد فتوح، ومحمد صبحي، لاجراء تحليل المخدرات بمستشفى العلمين .

وكشف مصدر مطلع، بإن فتوح يقود سيارته بسرعة كبيرة، مما أسفر عن وفاة أمين شرطة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة .

وأشار المصدر بأن فتوح يتم احتجازه فى قسم شرطة العلمين وتم اخطار مدير أمن مطروح بالواقعة، وكلف باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، والعرض على النيابة العامة .