4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس خلال الـ 72 المقبلة.. الأرصاد تعلن التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقالت الأرصاد: يسود على مدار هذه الفترة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا.

كما توجد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتوجد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا يومي الأحد 11 أغسطس والاثنين 12 أغسطس، على مناطق من "أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد - شرق العوينات" ويصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

كما يوجد اليوم الأحد 11 أغسطس نشاط رياح على شواطئ خليج السويس وشواطئ (بلطيم - الإسكندرية - العلمين - مطروح - السلوم)، وسرعة الرياح بين 30 و50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.