شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى لمتبقيات المبيدات يبدأ برنامج التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الدكتورة هند عبد اللاه - مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان (دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء) والذي ينفذه المعمل سنوياً لتأهيل طلاب السنوات النهائية لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب من خلال أفضل الخبراء في مجال تحليل الملوثات في الأغذية وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم.

ويستمر البرنامج على مدار شهر كامل يتم خلاله تدريب أكثر من 300 طالب من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة بالجامعات المصرية يتم تقسميهم على مجموعات كل مجموعة يتم تدريبها على مدار 5 أيام متوالية وذلك بالمقر الرئيسي للمعمل بالجيزة وفرع المعمل بالإسماعيلية.

أوضحت عبداللاه أنه خلال تنفيذ البرنامج يقوم المتدربين بالتعرف على المعمل ودوره فى منظومة سلامة الغذاء والتعرف على أقسامه المختلفة وكيفية التعامل مع العينات وكذلك التعرف على نظام إدارة الجودة والوقوف على آخر التطورات فى مجال تحليلات سلامة الغذاء. ومما تجدر الإشارة إليه أن المعمل يقوم بتنظيم هذه البرامج التدريبية المجانية لطلاب الجامعات المصرية خلال أشهر الصيف إنطلاقاً من دوره المجتمعى ومساهمته فى تأهيل وتدريب طلاب السنوات النهائية بكليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة بالجامعات لسوق العمل.

يأتى ذلك إطار اهتمام إدارة المعمل بممارسة دوره المجتمعي نحو طلاب الجامعات المصرية بالسنوات النهائية وبناءً على تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لفتح المجال أمام تأهيل المتخصصين وثقل خبراتهم لتجهيزهم لسوق العمل في قطاع سلامة الغذاء.