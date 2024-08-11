شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج كلية التجارة ويسلم الشهادات للمتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤن التعليم والطلاب حفل تخرج كلية التجارة جامعة القاهرة دفعة 2024 ويسلم الشهادات للمتفوقين فى حضور كوكبة من الأساتذة على رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق والدكتورة لبنى فريد عميدة الكلية وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و الموظفين والصحفيين وأولياء الأمور والطلاب المكرمين.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن فتح باب التقدم لتحويلات الطلاب الراغبين فى التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسى الجديد 2024/ 2025، اعتبارًا من الأحد 1 سبتمبر ولمدة أسبوعين فقط لجميع أنواع التحويلات باستثناء البرامج الخاصة التى ستمتد أسبوعين إضافيين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات جامعة القاهرة على الرابط: https://eservices.cu.edu.eg/

وأضاف رئيس الجامعة انه يشترط على الطلاب الراغبين فى التحويل إلى الفرق الأعلى، تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي، على أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكليات المجموعة الطبية،وكلية الهندسة، وتقدير جيد جدًا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، مع مراعاة الشروط التى تضعها كل كلية للتحويل طبقًا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التى لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقًا للوائح الكليات.

وقال د. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التحويلات ستتم فى إطار النسبة التى تحددها مجالس الكليات ومجلس الجامعة حسب الأماكن المتاحة بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها، والشروط الداخلية للكليات، وتكون الأولوية فى التحويل للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأن يكون محل إقامتهم فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة.

وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن النقل يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي، ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى فى الثانوية العامة أو ما يناظرها للقبول فى الكلية التى يرغب فى نقل القيد إليها، أما التحويل لبرامج الساعات المعتمدة والمميزة بمختلف كليات الجامعة فإنه يتم عن طريق الجامعة والكلية.