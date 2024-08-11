شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنفيذ مشروعات لحل مشكلة انقطاعات المياه بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع جمعية تعمير صحراء الأهرام، وذلك في إطار السعي نحو إيجاد حلول عاجلة تهدف إلى تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه مواطني قطاع حدائق الأهرام والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم بشكل متكامل.

وخلال اللقاء، اطلع محافظ الجيزة على المعوقات التي تواجه ملف مياه الشرب والصرف الصحي، والتي جاء على رأسها استعراض كميات المياه التي يتم ضخها والتي تصل إلى 80 ألف م3 يوميًا، الأمر الذي يستوجب زيادة الكميات بما يتوائم مع حجم الكثافات السكانية بالقطاع.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ عدد من المشروعات التي ستسهم في مضاعفة كميات المياه الواردة لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلة ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه في بعض المناطق خاصة المرتفعة خلال الفترة المستقبلية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تحديد المسئوليات وخطوات العمل خلال اللقاء، حيث تم الاتفاق على قيام جمعية صحراء الأهرام بالعمل علي نهو أعمال الاسبلت وخرائط الشبكات بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شبكات المرافق وحي الهرم، على أن يتم فور نهو الاسبلت تسليمه بشكل رسمي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ أعمال الصيانات والمشروعات بشكل كامل وإصلاح الخطوط المتهالكة بعد إتاحة خرائط ومسارات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالقطاع.

كما تم الاتفاق على قيام جمعية صحراء الأهرام بتوفير نسبة 5% من مهمات المواسير والمحابس وقطع الغيار المطلوبة مع استمرارها بأعمال التشغيل والصيانة لحين تنفيذ ذلك.

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء ضرورة توفير جمعية صحراء الاهرام لقطع الأراضي اللازمة بصفة مؤقتة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على أن تكون خارج حرم الضغط العالي، وذلك لحفظ معدات الصيانة الخاصة بشركة المياه الأمر الذي سيساهم في سرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل في حينه في حال وقوع كسر في الخطوط أو أعطال مفاجئة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف العام لما تم تنفيذه من أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية بحدائق الأهرام، حيث تم رصف حوالي 130 ألف م2 من إجمالي التعاقد علي رصف 400 ألف م2.

وشدد المحافظ على جمعية صحراء الاهرام بضرورة سرعة نهو أعمال الرصف ورفع الكفاءة للطرق والشوارع بالقطاع لتسهيل حركة سير المواطنين، والتي تعد ضمن المطالب الملحة لقاطني القطاع إلى جانب استخدام الأساليب الحديثة في تمهيد ورصف الشوارع وعدم الاعتماد على الاسفلت كخيار أساسي للرصف، على أن يتم مراعاة الاستدامة في الأساليب التي يتم استخدامها في الرصف وأن تتحمل الكثافات المرورية والمعدات الثقيلة.

وناقش اللقاء ملف الكهرباء بالقطاع، وقد أكد محافظ الجيزة أن شركة الكهرباء دعمت قطاع حدائق الأهرام بمحطة كهرباء و3 موزعات إضافية في إطار خطة الدولة لمجابهة الأحمال المرتفعة للكهرباء موجها جمعية صحراء الاهرام بتوفير مواقع لتدعيم القطاع بمحولات كهرباء حديثة تتناسب مع الكثافات السكانية الموجودة.

وكلف محافظ الجيزة خلال الاجتماع رئيس حي الهرم بتكثيف حملات غلق وتشميع المحال المخالفة مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم قيام المنشأة بممارسة النشاط مرة أخرى بالمخالفة للقانون مع التصدي لمخالفات البناء علي مدار اليوم وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم لفرض سيطرة وهيبة الدولة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بمتابعة متعهدي النظافة والتأكد من إلتزامهم بجمع مخلفات القمامة من الوحدات السكنية بصفة دورية وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ اليات رفع كفاءة منظومة النظافة بالقطاع بالكامل.