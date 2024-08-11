شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض مع مجدي يعقوب تطورات تأسيس مركز للقلب برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الأحد، في مستهل زيارته الحالية إلى كيجالي مع البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" - "إنه تم خلال اللقاء استعراض تطورات تأسيس "مركز مجدي يعقوب رواندا- مصر للقلب".

وكان وزير الخارجية والهجرة قد وصل صباح اليوم إلى كيجالي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامى.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين المشاركين في مراسم التنصيب، كما ستمتد الزيارة لتشمل عددا من الفعاليات الثنائية بين مصر ورواندا، من أهمها عقد مباحثات سياسية مع نظيره الرواندي، ومع وزير الصحة الرواندي، حيث سيشارك الدكتور عبد العاطي وبصحبته البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب في احتفالية بمناسبة إتمام المرحلة الأولى الخاصة "بمركز مجدي يعقوب رواندا- مصر للقلب".

وسوف يلتقي وزير الخارجية - خلال الزيارة - مع أبناء الجالية المصرية في رواندا، كما سيشارك في مائدة مستديرة مع أبرز رجال الأعمال الروانديين وممثلي القطاع الخاص الرواندي.