البيئة: رفع 300 طن مخلفات صلبة من شاطئ بحيرة قارون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتحسين البيئة المحيطة ،

نسق الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، مع محافظة الفيوم، لرفع كميات من المخلفات الصلبة على شاطئ بحيرة قارون تقدر بحوالي 300 طن، حيث تعتبر هذه الفترة من العام فرصة للتخلص من المخلفات المتراكمة، نتيجة لانحسار مياه البحيرة عن المستوى المعتاد خلال شهور الصيف.

ووجهت وزيرة البيئة، فرع الفيوم، بالتنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظة وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لتحديد أماكن تراكم المخلفات على الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون بطول 45 كم، حيث نفذت الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق على مدار أسبوع، حملات تنظيف ورفع المخلفات من الساحل الجنوبي لبحيرة قارون ونقلها إلى مواقع التخلص الآمن طبقا لاشتراطات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ووفقًا للقانون رقم 202 لسنة 2020 في هذا الشأن.

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشكر للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم لمتابعة إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، حيث تعد أحد أهم وجهات السياحة الداخلية ومصدر دخل مهم للأهالي والعاملين في هذا المجال.