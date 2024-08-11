يعني إيه "أوقاف"؟.. معلومات الوزراء" يطلق سلسلة "لقاء للمستقبل" لأطفال مصر -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلةَ فيديوهات جديدة عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "لقاء للمستقبل"، يطرح عبرها الأطفال أسئلة على الوزراء والمسؤولين والخبراء؛ بهدف الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع بطرق مبتكرة وسلسة.

وتتضمن حلقات البرنامج، التي تهدف إلى بناء جسور من التواصل الفعال، بين الوزراء والمسؤولين في الحكومة، مع أطفال مصر؛ واشتملت الحلقة الأولى على لقاء مع فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ليرد على الأسئلة التي تشغل بال أطفال مصر.

وشملت الحلقة الأولى من "لقاء للمستقبل" مجموعةً من الفيديوهات حول معنى كلمة "أوقاف" أو "وزارة الأوقاف" ومهامها وأهميتها، وما تقدمه وزارة الأوقاف للأطفال؛ سواء أكانت خدمات أم إصدارات، وعلى رأسها مجلات "الفردوس" و"رؤية"، وإصدارات أخرى بطريقة "برايل" لذوي الهمم، ونقاشات حول قضايا التنمر.

وروى وزير الأوقاف للمرة الأولى كواليس صوره مع القطط والحيوانات الأليفة، والمواقف التي لا ينساها في هذا السياق؛ حتى إن أثرها قد وصل إلى إحدى محاضراته في ماليزيا، موجهًا رسالةً حول الرفق بالحيوان واللين في التعامل مع كل شيء. هنا