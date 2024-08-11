8 صور ترصد أعمال إزالة آثار حريق الموسكي الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال إزالة آثار الحريق الذي نشب بالعقارين الواقعين بشارع الجوهري بحي الموسكي، ولمتابعة فحص اللجنة الهندسية للعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرها من الحادث.

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على تفقد عدد من شوارع المنطقة المحيطة للعقارين اللذين تعرضا للحريق لمتابعة جهود المحافظة المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المجاورة لهما وبيان مدى تأثرها من الحادث.

كما بحثت الدكتورة منال عوض، مع الدكتور إبراهيم صابر، دراسة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وعدد من واجهات المباني الحكومية الموجودة في ميدان العتبة ومنطقة الموسكي بما يتناسب مع الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة.