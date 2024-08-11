بعد دهسه أمين شرطة.. إيجابية تحليل مخدرات أحمد فتوح ومصادر طبية تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أظهرت تحاليل أجراها أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بمستشفى العلمين النموذجي، إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش.

كان فتوح أجرى في ساعة مبكرة من صباح الأحد، تحاليل داخل مستشفى العلمين، إثر ارتكابه حادث مروري أسفر عن وفاة شخص "أمين شرطة"، برفقة زميله في النادي الحارس محمد صبحي.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى الخليج 365 نسخة من تحليل فتوح، لكننا نتحفظ على نشرها. وقال مصدر طبي لمصراوي، إن "تحليل البول الذي أجراه فتوح، يظهر إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش فقط، وسلبية تعاطيه لأي عقاقير مخدرة أخرى مثل الترامادول".

واتفقت 3 مصادر طبية متخصصة في تحاليل السموم والإدمان، تحدث إليها الخليج 365 لشرح نتائج التحليل، على تعاطي فتوح لأحد مخدرات "الحشيش أو البانجو أو ماريجوانا".

لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن "هذا تحليل أولي، يُظهر فقط تعاطيه للمخدرات من عدمه، لكن الأمر بحاجة لمزيد من التحاليل التأكيدية لمعرفة نسبة التعاطي وما إن كانت تؤثر على اتزانه ووعيه أم لا".

وأشار أحد المصادر إلى أن التحاليل التأكيدية ستجرى بناءً على طلب جهات التحقيق، داخل معامل الطب الشرعي.

وكشف مصدر أمني، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي بعد دهس شخص مما أدى لوفاته، موضحًا أن فتوح كان يقود سيارته بسرعة كبيرة.

وأشار المصدر بأنه تم احتجاز فتوح في قسم شرطة العلمين وتم إخطار مدير أمن مطروح بالواقعة، وكلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، والعرض على النيابة العامة.