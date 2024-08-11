صفقة بـ 6 ملايين جنيه.. سقوط تجار مخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بؤرة إجرامية مكونة من (8 عناصر إجرامية لـ "6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة مركزى شرطة شبين القناطر والخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم "33 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 30 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10000 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سلاح أبيض – 2 ميزان حساس –

2 سيارة".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6.050 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.