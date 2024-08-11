مخدرات بـ20 مليون جنيه.. ضبط 57 ديلر بمحيط المدارس والجامعات ومراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب و المقاهي والأكشاك والحدائق العامة والمراسي النيلية على مستوى الجمهورية .

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 47 قضية متنوعة، بإجمالي 57 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (118.505 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (12.760 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (11.525 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت ( 5 كيلو جرام)، وكمية من المادة الفعالة "حشيش إصطناعي" وزنت (600 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

كما تم ضبط 19000 قرص "ترامادول"، و2100) أقراص مؤثرة، وتنفيذ (33) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط (3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –، و4 سيارات – 6 دراجات نارية – 13 قطعة سلاح أبيض- 6 ميزان).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالى 20.704 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .