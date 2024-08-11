الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. طرق التسديد والتقديم على التظلم مجانًا (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تتيح النيابة العامة عبر موقعها الرسمي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، بالرقم القومي لمالك السيارة، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وميكنة المؤسسات والهيئات الحكومية، للتسهيل على المواطنين ولتجنب المقار الحكومية المزدحمة.

ويستعرض "الخليج 365" كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في دقائق:

1- الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط (هنا)

2- اختر "الاستعلام" ثم اختر "مخالفات رخص المركبة"

3- أدخل أرقام وحروف الرخصة ثم اضغط على إجمالي المخالفات

لكن بعد التحديث الأخير للموقع، لا يظهر إجمالي المخالفات وتفاصيلها إلا بعد إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة ورقم الهاتف المسجل بالمرور، حماية لخصوصية مالكي السيارات من استعلام آخرين عن مخالفاتهم المرورية.

ويمكن الحصول على شهادة المخالفات أونلاين كالتالي:

- اضغط على استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة

- أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل به رخصة السيارة

أدخل البيانات المطلوبة والعنوان المراد عليه تسليم الرخصة

ادفع رسوم الشهادة 50 جنيها و15 جنيها رسوم توصيل "يمكن الدفع بالفيزا"