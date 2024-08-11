ضبط 6 ألاف نسخة من الكتب التعليمية بدون تفويض داخل مكتبة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في ضبط 6 ألاف نسخة من الكتب التعليمية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون داخل مكتبة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالكة مكتبة - كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ ببيع وتوزيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

إستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط المدير المسئول واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي ، وعثر على 6000 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.