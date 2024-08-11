داخل منزل.. ضبط محطة تعبئة مياه غير مرخصة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء محطة لتعبئة المياة داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإنشاء محطة لتعبئة مياة الشرب مجهولة المصدر بدون ترخيص بمنزل مستأجر بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، وتعبئة المياة داخل عبوات بلاستيكية تحمل علامات تجارية مقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه وضبط مالك المحطة، وعثر على وحدة كاملة لتنقية المياة – 7 خزانات مياه ¬¬¬كبيرة بداخلهم "20 ألف لتر مياة مجهولة المصدر" - 6 أجهزة "فلتر" لتنقية المياة – 2 موتور كهربائى – كمية كبيرة من الجالونات "مُعدة للتعبئة - معبئة وجاهزة للبيع" – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التعبئة والتغليف - ملصقات تحمل علامات تجارية "مقلدة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.