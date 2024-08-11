شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2024 .. تفاصيل البرامج الدراسية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة البرامج الخاصة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والتى من المقرر أن تبدأ اعمالها غدا الإثنين.



بكالوريوس الصيدلة (فارم دي):

تبلغ عدد ساعات البرنامج 175 ساعة معتمدة بالإضافة إلى عدد 6 ساعات معتمدة متطلبات الجامعة.

وتعتبر شروط الإلتحاق بالبرنامج يشترط فيمن يتقدم للإلتحاق بالبرنامج ان يستوفي كافة الشروط التي يحددها المجلس الاعلي للجامعات .

بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات الثانوية الاجنية والعربية فيتم ترشيح الطالب

إلى كلية الصيدلة عن طريق مكتب التنسيق بعد حصوله على الحد الأدني للقبول طبقا لتنسيق القبول بالجامعات المصرية لذات العام.

أما بالنسبة للطلاب الوافدين فيتم قبول الطلاب الوافدين المرشحين من قبل الإدارة العامة للوافدين

وتتضمن فرص التوظي التي يقدمها البرنامج لسوق العمل في تخريج صيدلي متميز مؤهل للعمل بالصيدليات العامة والخاصة ومصانع وشركات الادوية والتركيز على المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتوفير عائد اقتصادي ملموس من خلال ترشيد استخدام الادوية في المستشفيات.

بكالوريوس الصيدلة (فارم دي-صيدلة إكلينيكية):

تبلغ عدد ساعات البرنامج 175 ساعة معتمدة بالإضافة إلى عدد 6 ساعات معتمدة متطلبات الجامعة.

وتعتبر شروط الالتحاق بالبرنامج بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات الثانوية الأجنبية والعربية ان من يتقدم للالتحاق بالبرنامج أن يستوفي الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات حيث يتم قبول الطلاب بالبرنامج من الطلبة المقبولين بكلية الصيدلة جامعة القاهرة عن طريق مكتب التنسيق أو يتم التحويل مباشرة من قبل الطلاب المقبولين في كليات الصيدلة الحكومية عن طريق مكتب التحويلات المركزية الخاص بجامعة القاهرة وذلك لحديثي الحصول على شهادة الثانوية العامة ولطلاب الشهادات المعادلة.