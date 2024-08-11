شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يلتقى السفير السنغالى بمصر لبحث أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

إلتقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور كيموكو دياكيتي سفير دولة السنغال لدى مصر ، لبحث ودعم أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .

فى بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بالسفير السنغالى والوفد المرافق له، وتم التأكيد على قوة العلاقات (المصرية - السنغالية) ، حيث ترتبط مصر والسنغال بعلاقات صداقة تاريخية، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذي جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز .

عقب ذلك إستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، مؤكداً على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة ، واشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لشركاتها التابعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية والعمل دائماً على رفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وذلك فى إطارالحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم لإمتلاك القدرة فى مختلف أوجه المجالات التصنيعية.

وشهدت المباحثات خلال اللقاء إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السنغالية فى العديد من مجالات التصنيع المختلفة.

من جانبه توجه الدكتور كيموكو دياكيتي سفير دولة السنغال لدى مصر بالشكر للوزير " محمد صلاح " على حسن الإستقبال والإستضافة ، وأثنى السفير السنغالى على خبرات وإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي المصرية والجهات التابعة لها والتي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بها، مشيداً بدور "الإنتاج الحربي" لدعم مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ، وأكد السفير على حرصه بأن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين ، خاصة وأن العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين تشهد تناميا على جميع المستويات وتوافق فى الرؤى تجاه القضايا الدولية والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية.

وبدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في نهاية اللقاء تم التأكيد على ترحيب وزارة الإنتاج الحربى بإستقبال الوفود الفنية من الجانب السنغالى الشقيق لزيارة الشركات والوحدات التابعة للوزارة وتحديد مجالات التعاون التى يمكن التعاون فيها بين الجانبين بدقة وتقديم نموذج للتعاون المشترك بين الدول الإفريقية.