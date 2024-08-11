شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التعليم تبدأ تسليم طلاب الثانوية استمارات النجاح بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تسليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمارات نجاح لطلاب الثانوية العامة 2024، من اليوم الأحد 11 أغسطس بالمدارس الثانوية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أبرزت صحيفة الراي الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة استمرار الحرب وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم طرح 17 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (٩م٢ : ٦٨م٢) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2024. الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بالشروق والعاشر من رمضان

أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لتحويلات الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، اعتبارًا من الأحد 1 سبتمبر ولمدة أسبوعين فقط لجميع أنواع التحويلات باستثناء البرامج الخاصة التي ستمتد أسبوعين إضافيين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات جامعة القاهرة على الرابط: https://eservices.cu.edu.eg/ وزارة التعليم تبدأ تسليم طلاب الثانوية العامة استمارات النجاح بالمدارس بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم استمارات نجاح لطلاب الثانوية العامة 2024، من اليوم الأحد 11 أغسطس بالمدارس الثانوية، حيث يتم تسليمها للطلاب شخصيا بموجب بطاقة الرقم القومي الشهادات والملفات للطلاب الناجحين وفى حاله حضور ولى الأمر لاستلام استمارات نجاح الثانوية العامة، ضرورة وجود بطاقه الرقم القومي له وبطاقة الرقم القومي للطالب، مؤكده أنه لا يتم التقديم لتنسيق أو كتابة الرغبات بدون الرقم السري الموجود داخل الاستمارة . أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن قصف إسرائيلي عنيف بمدفعية الاحتلال يستهدف المنطقة الشمالية الشرقية بخان يونس فى قطاع غزة. تباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد بطريق الساحلي مطروح بالعلمين. نيابة العلمين تحقق مع اللاعب أحمد فتوح بعد تسببه فى وفاة شخص صدمه بسيارته حضرت منذ قليل، زوجة عصام صاصا مطرب المهرجانات وعدد من أصدقاءه، لمحكمة جنايات الجيزة، لمساندته فى ثانى جلسات محاكمته المنعقدة بمحكمة جنوب اليوم الأحد، لاتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي. زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا تسانده فى ثانى جلسات محاكمته وزارة التعليم تبدأ تسليم طلاب الثانوية العامة استمارات النجاح بالمدارسقصف إسرائيلى عنيف بمدفعية الاحتلال يستهدف المنطقة الشمالية الشرقية بخان يونس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

صحيفة الراى الكويتية تبرز تحذير الرئيس السيسى من تدهور الوضع الإنسانى بغزةفتح باب تحويلات الطلاب لكليات جامعة القاهرة أول سبتمبرالأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تزيد من الحرارة المحسوسة 3 درجات