شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأمم المتحدة للشرق الأوسط يشيد بمثابرة مصر لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند بمثابرة مصر بالتعاون مع قادة الدول الأخرى ودعوتها لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وشدد على أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، مضيفا "لقد طال انتظار إنهاء هذا الكابوس".

و قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن "المدنيين يستمرون، يوميا، في تحمل وطأة هذا الصراع وسط الرعب والنزوح والمعاناة التي لا تنتهي " وأكد وينسلاند في بيان له أن تكلفة هذه الحرب في الأرواح واضحة مع كل يوم يمر، لافتا الي الضربة المدمرة على مدرسة تؤوي الآلاف من الفلسطينيين النازحين، مع (سقوط) عشرات الشهداء اثناء أداء الصلاة بالمسجد

وحث المنسق الأممي جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة وتنفيذ أحكامه دون تأخير أو شروط