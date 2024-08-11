شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يهدى أبناء سيناء 500 ألف شتلة زيتون وعيادة بيطرية متنقلة والان مع تفاصيل الخبر

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء شريف العرايشي قائد قوات شرق القناة، لقاء مفتوحا مع مزارعي المحافظة، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، بقاعة الاجتماعات بمركز الخدمات الزراعية المتكاملة بالنثيلة في سيناء.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، على توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة على أرض سيناء الغالية، فضلا عن دعم المواطن السيناوي، والمرأة السيناوية، وخلق المزيد من فرص العمل لهم.\

وأشار فاروق إلى أنه تم التنسيق بين وزارتي الزراعة والري، ومحافظة شمال سيناء وقيادة قوات شرق القناة، لعلاج كل المشكلات التي تواجه مزارعي سيناء، وإزالة كل المعوقات لتحقيق التنمية بها، وخلق مجتمعات تنموية وتقديم جميع الخدمات اللازمة لدعم مزارعي المحافظة.

وأضاف وزير الزراعة، أنه تم التنسيق المشترك أيضا على برنامج خاص لدعم المرأة السيناوية، وتمكينها، وتنمية مهاراتها، وخلق المزيد من الفرص لها، ذلك بالإضافة إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، لتنمية المجتمعات السيناوية بأيادي أبنائها، ودمجهم في جميع خطط التنمية.

وأكد فاروق، أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي، لإرسال فريق عمل من العاملين به، للتواجد بسيناء ومناطق التجمعات ومراكز الخدمات، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات أبناء سيناء وتقديم كل سبل الدعم لهم، ضمن برامج ميسرة تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية.

وقرر الوزير أيضا إرسال عيادة بيطرية متنقلة، لمحافظة شمال سيناء تقدم كل خدمات الرعاية البيطرية لدعم المربين، من خدمات الفحص والكشف، وتقديم العلاج، وأعمال التحصين والجراحات، والفحص التناسلي للماشية.

وكلف فاروق مركز بحوث الصحراء أيضا بتوفير 500 ألف شتلة زيتون، وإهدائها لأبناء سيناء، لزراعتها، بما يساهم في زيادة المساحات المزروعة، من المحصول ودعم المزارعين، وزيادة دخولهم، فضلا عن تحقيق التنمية بالمحافظة.

واضاف وزير الزراعة، أنه سيتم أيضا دعم أبناء سيناء بالميكنة الزراعية، لتوفير الوقت والمجهود، ومساعدتهم في كل العمليات الزراعية، تماشيا مع النظم الزراعية الحديثة، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، بما يساهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج.

وأكد الوزير على توفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي، وكل ما يحتاجه أبناء سيناء، من تقاوي، ومبيدات، وشتلات جيدة، كما شدد فاروق على ضرورة المتابعة المستمرة، والتواصل المستمر مع المنتفعين يالتجمعات الزراعية، وتقديم كل سبل الدعم لهم، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لن تتواني في خدمة المزارعين بجميع محافظات مصر، وعلاج المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها.