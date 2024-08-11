مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.72% عند مستوى 29533 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.33%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.53%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 280.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بيع شراء بقيمة 158.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافى بيع بقيمة 122.2 مليون جنيه.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.4% عند مستوى 28750 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.