شكرا يا أبطال.. انتصار السيسي تهنئ أسر أبطال مصر في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بأسر أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 للتهنئة على الميداليات التي حصدوها في المنافسات.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك: أجريت اليوم اتصالًا هاتفيًا مع والدة كل من بطلنا الأولمبي أحمد الجندي والبطل محمد السيد، وأكدت لهما أن مصر والمصريين يفخرون بنجليهما، الذين حققوا إنجازا مشرفا، يثبت حقيقة أن كل رجل عظيم خلفه إمرأة عظيمة.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: كما أجريت اتصالا ببطلة مصر سارة سمير، الملهمة في إرادتها وعزيمتها ووجهت لها التحية والتقدير على إنجازها.