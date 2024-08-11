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المخالفات المرورية 2024.. خطوة تمنحك خصم 50% (القصة الكاملة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - تب- أحمد أبوالنجا:

تمنح النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني فرصة للتصالح في المخالفات المرورية بجميع أشكالها خلال 3 أيام.

التصالح في المخالفات المرورية ينتج عنه دفع المخالف 50% من قيمة المخالفة، وبعد انتهائها يدفع الغرامة كاملة.

خطوات التصالح في المخالفات المرورية:

على سبيل المثال، تتراوح غرامة السرعة الزائدة بين 500 إلى 1500 جنيه، لكن عند التصالح في المخالفة خلال 3 أيام تكون الغرامة 200 جنيه، وإذا انقضت الثلاثة أيام تُسجل قيمة الغرامة 400 جنيه كالمعتاد.

ويستعرض "الخليج 365" خطوات التصالح الفوري في مخالفات المرور أونلاين:

1 - الدخول على خدمات المرور بموقع النيابة العامة هنا

2- اختر "التصالح الفوري" ثم اختر مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة

3 - بعد إدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات

4 - اضغط على تفاصيل المخالفات ثم أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف ثم اضغط على تفاصيل المخالفات

5 - اختر خدمة "التصالح"

يذكر أن النيابة العامة تُتيح عبر موقعها الإلكتروني خدمات نيابات المرور مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية والتصالح فيها واستخراج شهادة المخالفات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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