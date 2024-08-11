شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. إقبال الطلاب للتقديم بجامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوافد العديد من الطلاب وأولياء الأمور على جامعة حلوان الأهلية بالتزامن مع استمرار التقديم المبكر للعام الدراسي 2024-2025 ، وذلك للتقديم والتعرف على الجامعة وكلياتها وبرامجها المتاحة عن قرب.

ووجة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بتوفير كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب الجدد وأولياء الأمور.

فيما أكد الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على أهمية مساعدة الطلاب فى تحديد ميولهم الدراسية وتوفير كافة المعلومات اللازمة لهم لتسهيل عملية التقديم.

وصرح السيد عطا أمين عام الجامعة ، بأن الجامعة بإداراتها المختلفة مستعدة لتقديم خدماتها وإستقبال ومساعدة أبنائنا الطلاب خلال فترة التقديمات الحالية.