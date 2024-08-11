شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى 75 رغبة أمام طلاب المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق اعتبارًا من غد الإثنين، وذلك حتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

وقبل ساعات من فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، ينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، وسيكون من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application ، وذلك لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة، وأن نظام موقع التنسيق لن يقبل حفظ بيانات الطالب قبل الانتهاء من تسجيل 75 رغبة.

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.