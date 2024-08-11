شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد للبرهان استمرار مساعدة مصر للسودانيين على تجاوز الأزمة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، اليوم، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الحالية لحضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي "بول كاجامي".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان، مؤكداً استمرار دور مصر الداعم للسودان ومؤسساته ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية. كما حرص عبد العاطي على التأكيد على حرص مصر للاستجابة لأية احتياجات إنسانية وإغاثية من جانب السودان الشقيق.

وقد تناول اللقاء الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار فى دولة السودان الشقيقة، حيث أكد وزير الخارجية علي استمرار اضطلاع مصر بدورها فى مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز الأزمة الراهنة بما يصون للسودان وحدته وسلامة اراضيه ويدعم مؤسسات الدولة السودانية وتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

ومن جانبه، حرص الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والدور القيادي الذي يضطلع به في دعم السودان ومؤسساته الوطنية ورعايته للسودانيين علي الأراضي المصرية، معرباً عن شكره للشعب المصري الشقيق على توفير الرعاية والدعم والحماية لأشقائهم السودانيين على أرضه.