شكرا لقرائتكم خبر عن شركة انفينيتي كورب تستعرض الأضواء فى معرضها القادم Wedding Expo المتخصص فى تجهيزات الزفاف والبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - معرض Wedding Expo هو أهم معرض منتظر في سبتمبر 2024 بين معارض تجهيزات الزفاف والبيت، خاصةً أنه تابع لشركة انفينيتي كورب بخبرتها لمدة 14 سنة في مجال المعارض.

يقدم معرض Wedding Expo تجربة فريدة للمقبلين على الزواج في فترة التحضير للفرح وتجهيز البيت، وذلك من خلال التعاون مع أهم العلامات التجارية في مصر في معظم الصناعات، مثل: الأثاث وديكور المنزل بجميع أنواعهم، وتصميم المطابخ، والتصميم الداخلي، ومفروشات البيت، بالإضافة إلى كل ما تهتم به الفتاة المقبلة على الزواج بصفتها العروس القادمة، مثل: مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، وفساتين الزفاف، والاكسسوارات. ولم تنسَ الشركة توفير كل ما يخص يوم الزفاف، بدايةً من التخطيط ليوم الزفاف، وديكور قاعة الزفاف، إلى فريق التصوير، وحتى شركات السفر التي تقدم عروض لشهر العسل.

يأتي كل هذا الجهد في إطار الخبرة الكبيرة لشركة أب ميديا في تنظيم الفعاليات ومجال العلاقات العامة وهي إحدى شركات انفينيتي كورب التي تعتبر الشركة الأم، والتي حققت نجاحات كبيرة مع أهم العلامات التجارية في مصر مثل شركة بندولين المتخصصة في إنتاج منتجات العناية بالأطفال، والتي تعتبر العلامة التجارية رقم 1 في مصر في هذا التخصص، بالإضافة إلى أنها توسعت في الفترة الأخيرة بإطلاق أول معطر جو آمن على الأطفال خالي من الكحول والعطور الصناعية.

وبهذا اجتمعت خبرات شركة انفينيتي كورب لتقديم أفضل تجربة لزوار معرض Wedding Expo ليس فقط من جهة التنظيم الاحترافي واختيار العارضين بدقة، ولكن كذلك من حيث تقديم أفضل الخدمات في المعرض، مثل الاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة بكل علامة تجارية، مع إمكانية التقسيط حتى 12 شهرًا، وهو ما يجعل معرض Wedding Expo من أكثر المعارض التي تدعم المقبلين على الزواج من خلال الخدمات الإضافية، نظرًا للحالة الاقتصادية الراهنة، والتي تؤثر بالتبعية على الذين يخططون للزواج.

اهتمت شركة انفينيتي كورب بوضع مفهوم جديد للمعارض من خلال معرض Wedding Expo ليس فقط للزوار، ولكن كذلك للعارضين بتوفير مساحة أكبر للانتشار والوصول لشريحة أكبر من العملاء، وبالتالي زيادة مبيعاتهم، خاصةً أن شركة انفينيتي كورب تهتم بدعم العلامات التجارية المصرية، وإلقاء الضوء على جودة المنتجات المصرية. لذا بذلت الشركة مجهودًا للوصول لأفضل الشركات وأهم العارضين، لإضافة قيمة أكبر من المنتجات عالية الجودة على سبيل المثال: ألورا للمجوهرات، وتطبيق ويدنجو التطبيق الأشهر لحجز وتقسيط خدمات الزفاف في مصر مع أكثر من 16 طريقة دفع، وشركة بيوتي لاب المتخصصة في صناعة الزيوت الطبيعية، وشركة ايفا لمستحضرات التجميل. جاء هذا من خلال العمل على شبكة العلاقات العامة الكبيرة لشركة انفينيتي كورب وخطة التسويق التي اتبعتها على كل من الموقع الإلكتروني لمعرض Wedding Expo، ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة الفيس بوك وصفحة الإنستجرام، مع التركيز على الاستفادة التي ستعود على كلٍ من العارضين والزوار، وجذب المزيد من المقبلين على الزواج والمهتمين بتجديدات البيت.

كما وصل اهتمام شركة انفينيتي كورب بمعرض Wedding Expo إلى اختيار مكان المعرض في مكان مميز وراقي وهو فندق تريومف التجمع الخامس، الذي يقع في شارع التسعين الجنوبي في القاهرة الجديدة على بعد 16 كم من مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات و 13 كم من مطار القاهرة الدولي. بالإضافة إلى إقامة المعرض على مساحة 3000 كم مربع مقسمة على المساحة المخصصة للعارضين وأماكن استقبال الزوار، وقاعة مخصصة لورش العمل التي ستقام خلال أيام المعرض في 27 و 28 سبتمبر من العام الجاري 2024.