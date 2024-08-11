شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يُعلن تشكيل المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، تشكيل المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، مع عدد من الكوادر البشرية المُتميزة بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن خطة الوزارة لإعداد كوادر قيادية قادرة على تقلد المناصب في الصفوف الثانية والثالثة، على ألا تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، وذلك في إطار حوكمة القطاع الصحي، وتمكين الشباب من القيادة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.



جانب من الحضور

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ضم أكثر من 430 من الكوادر البشرية (أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيي علاج طبيعي، وأخصائيي علوم صحية، والفنيين الصحيين، والإداريين)، من القطاعات والهيئات التابعة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع أن مقدمي الرعاية الصحية جزء أصيل في اتخاذ القرارات في المنظومة الصحية، باعتبارهم عين الوزارة على الأرض في مختلف المحافظات، حيث أكد الوزير على عقد اللقاءات الدورية بهم تحقيقاً لمبدأ المشاركة الحقيقية في مختلف المجالات بالقطاع الصحي، وتنفيذاً لرؤية الدولة بالتواصل المستمر مع الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن إنشاء المجلس يستهدف خلق حلقة تواصل بين مقدمي الرعاية الصحية ومتخذي القرار مركزياً وعلى مستوى كافة المحافظات، وخلق المساحة الكافية لطرح الرؤى والأفكار القابلة للدراسة والتطبيق والنابعة من واقع عملهم على الأرض وتواصلهم المستمر مع المترددين على المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، ووضع سلامة الطبيب والمريض على رأس أولويات المنظومة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى أن المجلس يستهدف تحقيق الفكر المشترك مع مقدمي الرعاية الصحية لوضع آليات العمل في مختلف المجالات، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات الصحية، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بإشراك مقدمي الرعاية الصحية في منظومة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر 2024-2030، والتي تم عرض تصورها خلال اللقاء، ومن المقرر إطلاقها شهر أكتوبر المقبل.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أوضح أن المجلس سيتشكل من مجموعة ممثلة لشباب مقدمي الرعاية الصحية المتميزين من مختلف المحافظات، على أن يخضع المجلس لإشراف الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، موجهاً بوضع آليه لضخ الدماء الجديدة بين أعضاء المجلس كل فترة زمنية محددة، لتجديد الرؤى والأفكار، فضلاً عن إجراء اجتماع دوري مع أعضاء اللجنة، وتشكيل مكتب تنفيذي للمجلس لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة على بشكل ميداني.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير وجه الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوضع استراتيجية متكاملة لتدريب الكوادر المُنتقاه من مقدمي الرعاية على مستوى كافة التخصصات، للارتقاء بمستواهم التعليمي والمهني، وبما يؤهلهم لتقلد المناصب، ويؤتي ثماره في مجال التنمية البشرية، ويتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، كما أكد على تحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا، وفروق المصاريف لمن تم ترشيحهم من قبل الوزارة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد العمل الدائم على حل التحديات التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية، والتي تتمثل في (ضعف المقابل المادي، والتعليم والتدريب الطبي المهني المستمر، وأمن وسلامة الفرق الطبية بأماكن عملهم)، لافتا إلى العمل مع الجهات المعنية لتحسين دخل مقدمي الرعاية الصحية .

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين في حق الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، لافتاً إلى أن قانون المسؤولية الطبية في طريقه لمجلس الشعب لإقرار والذي يضمن ويحمي حقوق الفرق الطبية أثناء تأدية عملهم، بما يحفظ سلامتهم وكرامتهم.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الاستماع لمقترحات وأفكار شباب مقدمي الرعاية الصحية، حيث وجه بتشكيل (مجموعة عمل تتولى تطوير وتعزيز منظومة طب الأسنان، ومجموعة عمل تتولى تطوير منظومة العلاج الطبيعي، ومجموعة عمل تتولى تطوير منظومة الإمداد الدوائي)، على أن يتم إشراك أصحاب المقترحات في تلك المجموعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، والدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير ، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث.