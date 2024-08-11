شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتى إحدى أولويات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أننا نسير على نهج الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي أحد أولويات الدولة .

جاء ذلك خلال مؤتمر التوعية بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة ، بحضور سيد خليفة نقيب الزراعيين المصريين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والمهندس أحمد الجندي رئيس قطاع بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ، ومديرى العموم بجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ، وعدد من ممثلى اتحاد عمال مصر ، وممثلى عدد من الأحزاب السياسية ، وممثلى الكنيسة المصرية ، و رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والمنيا وبنى سويف والفيوم ، ويأتى ذلك ضمن البروتوكول الموقع بين نقابتى المعلمين والزراعيين وجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للتوعية بريادة الأعمال .

وقال الزناتي أن هذا اللقاء المتجدد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ومعنا نقابة الزراعيين بعراقتها وقدرتها وحرصها على هذا الوطن وشبابه ، نعمل ليل نهار لتمتد مظلة التوعية إلى جميع المحافظات ، ونحن مع جهاز تنمية المشروعات نساهم وندعم ونشارك .

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في زيادة عدد المشروعات الزراعية وتطويرها من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتنمية قدرات خريجي كليات الطب البيطري والزراعة والمدارس الزراعية وتأهيلهم وتمكينهم من بدء وإدارة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني وسمكي ، وذلك تماشياً مع استراتيجيات الدولة الهادفة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي

وأوضح الزناتي أن هناك تقارب وتكامل بين نقابتي المعلمين والزراعيين ، لتحقيق النمو الاقتصادى بشكل عام لكافة فئات المجتمع .

وأضاف نقيب المعلمين انه سوف يتم عقد العديد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة فى باقى المحافظات ، لتحفيز الشباب على إقامة المشروعات الصغير والمتناهية الصغر ، للعمل على زيادة الرقعة الزراعية وزيادة القدرة الانتاجية وتأمين الأمن الغذائي، وعرض إمكانيات الجهاز وخطط النقابتين وسياسة العمل التى تستهدف الشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة .

ومن جانبه أوضح سيد خليفة نقيب الزراعين أنه تم توقيع بروتوكول بين نقابتى المعلمين والزراعيين مع جهاز المشروعات الصغيرة ، في شهر مارس الماضي بهدف توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي ، وعمل حملات توعية في كافة المحافظات، من خلال لجان مشكلة من الجهاز ونقابة المعلمين والزراعيين واتحاد عمال مصر ، ومشيراً إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ممثلة في الجهاز، والمجتمع المدني ممثل في نقابتي المعلمين و الزراعيين واتحاد عمال مصر.

وأوضح الدكتور سيد خليفة أن الدولة تسعى إلى تأمين الأمن الغذائي، ونسعى لزيادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الريف لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد "خليفة" أنه تم البدء فعلياً بالتوعية في محافظات مصر من خلال محافظات الإسماعيلية والفيوم والمنوفية، ويتم عمل برنامج توعوى وتدريب من خلال نقابة الزراعيين بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ، وسوف نجوب باقي المحافظات، لتحفيز الشباب على إقامة المشروعات الصغير والمتناهية الصغر ، للعمل على زيادة الرقعة الزراعية وزيادة القدرة الانتاجية وتأمين الأمن الغذائي.