مزايا إعادة التأهيل البدني باستخدام الروبوتات في مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

يُشكّل الطّب الطبيعي وإعادة التأهيل البدني باستخدام الروبوتات أملاً للأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية مختلفة أو إصابات على مستوى العظام والمفاصل. يقدّم أخصّائيو هذا الفرع الطبّي خططاً علاجية مصممة خصيصًا لمرضى يُعالجون من السكتة الدماغية، وصدمات الرأس، وإصابات النخاع الشوكي وغيرها. وفي طليعة هذا النهج التحويلي توجد مجموعة مستشفيات أجيبادم في تركيا التي تسهر على إدراج التكنولوجيا الحديثة في برامج الرعاية الصحية.

يجسّد مركز مجموعة أجيبادم للطب الطبيعي وإعادة التأهيل بالروبوت، الموجود في إسطنبول، قفزة نوعية في مجال يستدعي التطور بالدرجة الأولى. المركز مجهز بأحدث التكنولوجيات، بما في ذلك أنظمة حمل الأوزان، والروبوتات الحديثة، وأدوات تعتمد على الواقع الافتراضي لتسهيل استعادة وظائف الجسم المختلفة بسرعة وأمان. وبدعم من خبرة مجموعة أجيبادم، يقدم المركز خطط علاج شاملة ويوسع خدماته على المستوى الدولي للمرضى الأجانب أيضا.

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مركز أجيبادم لإعادة التأهيل البدني باستخدام التكنولوجيا

إعادة التأهيل البدني باستخدام الروبوتات الطبية هي طريقة علاج تُستخدم لتحسين الحالة الصحية للمرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية مثل الأمراض العصبية التي تصيب الدماغ والأعصاب، بما في ذلك السكتة الدماغية، وإصابة المخ الرضية، وإصابة الحبل الشوكي، ومرض باركنسون، والتصلب المتعدد، وشلل الدماغ، واضطرابات التوازن والمشي، كما تستعمل أيضاً من أجل إعادة التأهيل بعد الجراحة العظمية، وتلف الأعصاب، وإصابات الأطراف والمفاصل. كل نوع من هذه الحالات يتطلب خطة علاجية فردية مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية لكلّ مريض.

يجسد مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل بالروبوت التابع لمجموعة أجيبادم، والذي يقع في منطقة تقسيم في إسطنبول، مستقبل العلاج الطبيعي والترويد الطبي. فهو مجهز بأحدث التكنولوجيات الطبية، بما في ذلك الأنظمة والروبوتات المتقدمة وأدوات الواقع الافتراضي، وهو يسهل استعادة وظائف الجسم بسرعة بعد الإصابة بمرض عصبي أو بصدمات في الهيكل العظمي.

إدماج الروبوتات في إعادة التأهيل البدني

يتوفّر مركز أجيبادم للطب الطبيعي وإعادة التأهيل بالروبوت على أجهزة وتقنيات روبوتية مبتكرة تستجيب لجميع إحتياجات المرضى، ونذكر منها إعادة تأهيل المشي باستخدام روبوت لوكومارت، وإعادة تأهيل الأطراف العلوية باستخدام روبوت آرميو سبرينغس، وعلاجات التوازن وتنسيق الحركة باستخدام جهاز الواقع الإفتراضي، وإعادة تأهيل الأصابع باستخدام جهاز أماديو، وأجهزة أخرى متخصّصة في ترويض اليد والقدم بالإضافة إلى معالجة التشنج.

العلاج الشخصي والدعم الفردي لإعادة التأهيل البدني

يومٌ نموذجيٌّ في مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل بالروبوت التابع لمجموعة أجيبادم يتبعُ برنامجاً منظماً ومكثفاً، بدءًا من العلاج الطبيعي في الصباح، ويليه التدريب على المشي بالروبوت، والعلاج الكهربائي ثمّ العلاج التنفسي. تشمل جلسات بعد الظهر التدريب الآلي للأصابع والذراع، بالإضافة إلى العلاج المهني وجلسات العلاج الطبيعي، والترويد على النطق.

تم تصميم كل جلسة بدقة لتناسب الاحتياجات الفردية لكلّ مريض، مما يعزز تحسّن الحالة المرضية وتعافي المريض بشكل سريع وصحيح. بدءًا من التشخيص الأوليّ وحتى نهاية العلاج، يتلقى مرضى أجيبادم رعاية شخصية ودعمًا نفسيّاً من الأطر الطبية.

نحن نعطي الأولوية لرضا المرضى وسلامتهم، مع فريق متخصص يرشدهم ويساندهم خلال كل خطوة. مركزنا يضمن دمج التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الرحيمة من طرف أطباء متمرسين، لكي يشعر المرضى بالأمان والاستقلالية طوال مدّة إعادة التأهيل.

مركز أجيبادم للطب الطبيعي وإعادة التأهيل بالروبوت

تُقدم إعادة التأهيل الطبي بالروبوت فوائد كبيرة للمرضى من خلال تسهيل الحركات الدقيقة والمتكررة، وهو أمر ضروري لاستعادة الوظائف الحركية بعد صدمة، أوإصابات أو أمراض عصبية. فهي تسمح بتخصيص العلاجات من خلال تكيُّف الروبوت مع الاحتياجات الشخصية لكلّ مريض، ويوفر إمكانية ضبط وتصحيح العلاجات خلال تلقينها للمرضى.

من خلال جعل جلسات إعادة التأهيل أكثر تفاعلية، فإنّ الأجهزة الروبوتية تزيد من تحفيز عضلات ومفاصل المريض. بالإضافة إلى ذلك، فهذه الآليات تُقلّل من عبء عمل المعالجين، مما يسمح لهم بالتركيز على تطوير استراتيجيات علاج فعالة وفردية. وكلّ ذلك يساهم بشكل ملحوظ في تحسين جودة الرعاية وتعزيز التعافي بشكل أسرع.

يتصور مركز مجموعة أجيبادم للطب الطبيعي وإعادة التأهيل بالروبوت في تركيا مستقبلًا يساهم فيه إدراج التكنولوجيا في العلاج الطبيعي في تحقيق نتائج تحويلية على حياة المرضى. يعمل المعالجون والممرضون والأطباء في إنسجام تامّ لتحضير خطط علاجية مخصصة، ولتوفير بيئة رحيمة وآمنة للمرضى. يبشر هذا المركز المتميّز بعصر جديد في مجال إعادة التأهيل، حيث ينتج الأمل والشفاء من التطورات الطبية والتكنولوجية.

يمكنكم الحصول على تقييم مجاني لحالتكم الصحية وبرناماجا كاملا للعلاج الطبيعي من خبرائنا. اتصلوا بنا الآن:

https://acibadem.ar/