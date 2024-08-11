أول تعليق من "الكهرباء" على حريق محطة محولات إيتاى البارود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن حريقًا اندلع بمحطة محولات إيتاي البارود جهد ٥٠٠/٢٢٠/٦٦ ك.ف.أ التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا لنقل الكهرباء وليس بشركة الإنتاج، موكدًا انه لا توجد أي خسائر بشرية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه لم يتم بعد معرفة سبب الحريق، الذي تم السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن الحريق تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن بعض المناطق بالبحيرة، ويجري العمل على إصلاح بعض المهمات وتوفير تغذيات بديلة حتى لا تتاثر المناطق بانقطاعات لفترات طويلة.

وأشار إلى أن هناك جهود متواصله بين وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، والبحيرة لتوزيع الكهرباء، لتقديم الدعم والمساعدة بالفرق الفنية بمحيط المحطة تحت رئاسة المهندس محمد رياض، رئيس منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا لنقل الكهرباء.