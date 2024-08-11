تواجد قيادات "البحيرة للكهرباء" لمتابعة حريق محطة إيتاى البارود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتابع المهندس بهجت عبدالحليم رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يرافقه المهندس أحمد عبدالعال رئيس قطاعات وسط وشمال البحيرة، جهود أطفاء الحريق داخل محطة محولات إيتاى البارود جهد ٥٠٠/٢٢٠/٦٦ ك.ف.أ والاطمئنان على أعمال إعادة التغذية الكهربائية للمناطق المتضررة من الحريق.

وبحسب مصادر لمصراوي، فإن رئيس الشركة وصل منذ الدقائق الأولى من حدوث الحريق يرافقه رئيس قطاعات شمال ووسط البحيرة لمتابعة الموقف أولًا بأول وكذلك الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق تدريجيًا خاصة أن هناك تأثر كبير ببعض المناطق من خروج المحطة عن الخدمة حاليا.