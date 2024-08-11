محدود.. وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل حريق محطة محولات إيتاى البارود



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان، إنه في حوالى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، شب ‏حريق محدود في أحد محولات محطة محولات إيتاى البارود، بسبب حدوث قصر على عوازل الاختراق "خلل كهربائي".

وأضافت الوزارة، أنه نتج عن الحريق خروج محولين آخرين من الخدمة، الأمر الذى أدى إلى فصل التغذية الكهربائية عن بعض القرى التابعة لمدينة دمنهور وضواحيها فور تدخل قوات الحماية المدنية وفصل التغذية عن المحطة، تمو إعادة الكهرباء لكافة المباني والمنشآت الحيوية من مستشفيات ومحطات مياه وغيرها.

وأشارت إلى أنه تمت السيطرة على الحريق خلال 15 دقيقة، وجارى إعادة تشغيل محولات المحطة، وتوفير مصادر تغذية بديلة وإعادة التيار الكهربائي إلى معظم المناطق التي كانت قد تضررت من خروج المحطة من الخدمة وتم الاستعانة بمولدات الطوارئ المتنقلة للعمل في بعض القرى إلى أن تم تغذيتها من الشبكة الكهربائية.