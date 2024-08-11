رمضان عبدالمعز: الشرع الإسلامي متوازن ويحقق العدالة في كل العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الدين الإسلامى متكامل، ويضع الحقوق والواجبات فى كل الأمور، مضيفا: "رحم الله والداً أعان ولده على بره.. ولادكم، اتقوا الله في أولادكم، الدين بتاعنا دين متكامل، والحمد لله، دين عظيم، وزي ما عليك حق الوالدين، عليك أيضاً الإحسان إليهما".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "قبل أن يكون عليك، كان لك حقوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) والقرآن يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}، فخد بالك من أولادك وأعطهم حقهم".

وأوضح أن الشرع الشريف شرع جميل وعظيم ومتكامل، حتى في العلاقات الزوجية، يقول الله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}، الزوجة عليها التزامات وواجبات، وكذلك الزوج له حقوق وواجبات تجاه زوجته، الأمور متكافئة، ولا يجب أن يشعر أحد بالظلم، الشرع متوازن ويحقق العدالة في كل العلاقات".

وتابع: "تعالوا نشوف قضية العبادة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ بن جبل، وقال له: "يا معاذ، إني لأحبك، وهذا وسام عظيم، فمعاذ بن جبل كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، والنبي قال له: "اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟" حق الله علينا هو أن نعبده ولا نشرك به شيئاً، وحق العباد على الله هو ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً، "حقنا عند الله هو من باب التكرم والفضل، لأن الله لا يلزمه شيء، وإنما هو من باب الإحسان والجود".