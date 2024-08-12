شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقنا عليه فى 2 يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 09:41 م

طالبت حركة حماس الفلسطينية، قبل قليل، الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2 يوليو، بدلا من مفاوضات أو مقترحات جديدة.

وطالبوا بإلزام الاحتلال بما نصت عليه خطة جو بايدن الرئيس الأمريكى

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.