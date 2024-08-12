شكرا لقرائتكم خبر عن حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة دهس أمين شرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النيابة أمرت بحبس أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل مما أدى إلى وفاته.

وتباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد بطريق الساحلي مطروح بالعلمين.

البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطاراً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي العلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح قيادته سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصا بالطريق المذكور.

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أن دهس أحد المواطنين بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

كانت مدينة العلمين قد شهدت فجر اليوم الأحد، حادث دهس تعرض له أحد المواطنين، حيث صدمته سيارة ملاكى يقودها لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، يرافقة شخص آخر داخل السيارة، حيث توفى الضحية فى مكان الحادث، وتم نقلة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وتم التحفظ على المتهم أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وعلى السيارة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.