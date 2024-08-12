وزيرا التعليم والتضامن يتفقدان قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس بالمرج

وتم خلال الجولة التفقدية استعراض تفاصيل المشروع، وسبل استغلال الأرض التي تمتد على مساحة 3 فدان لإنشاء مجمع المدارس التعليمية، بما يخدم 9 مناطق سكنية بحي المرج.

القاهرة - سامية سيد - تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قطعة أرض ملحقة بمركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، وذلك لإنشاء مجمع مدارس يقدم خدمات تعليمية لأهل المنطقة.

محمد يوسف

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