شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مجمع مدارس وحضانات بجوار مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من المؤسسات التابعة للوزارة في منطقة المرج، حيث استهلت الزيارة بتفقد قطعة أرض فضاء بجوار مجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من النواب.

وتدرس وزارتا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، إمكانية الاستفادة من بعض الأصول التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في مشروعات مشتركة بين الوزارتين في عدد من المحافظات.

واتفق وزيرا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني على تشكيل لجان مشتركة من الوزارتين بهدف دراسة تنفيذ المشروعات المشتركة على تلك الأرض، كإقامة مجمع مدارس وحضانات تخدم أهالي المنطقة.

وعقب ذلك تفقدت الدكتورة مايا مرسي مجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث شهد المجمع رفع كفاءة 10 عنابر لإقامة الأبناء بسعة إجمالية 200 سرير وتم تطوير المطعم والملاعب وتنسيق وتجهيز الموقع.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من النواب، مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمرج التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمقام على مساحة 28 فدانًا.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعى و الحضور على عرض تفصيلي للدراسة التطويرية التى تم إعدادها للمركز، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتطوير وحداته، شاملة استغلال أرض مركز التنمية في إقامة مشروعات خدمية لخدمة أهالي المرج والمناطق المحيطة، وتتمثل هذه المشروعات محل الدراسة في مؤسسة لأطفال بلا مأوى، ومؤسسة للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز طبي، وملاعب، ومكتبة ومؤسسة لكبار السن، ودار مناسبات، ومركز تكوين مهني عالمي، وسينما، وحمام سباحة، وعدد من المحلات لتنمية الموارد بقيمة تزيد على 200 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يخدم المركز ما يزيد على نصف مليون نسمة من أهالي المرج والأحياء المجاورة والمحافظات المجاورة، ويستهدف تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية وصحية على اختلاف فئاتهم واحتياجاتهم سواء من الأطفال بلا مأوى، كبار السن ، ذوي الإعاقة ، المرأة من الأرامل والمطلقات والمعيلات.

وسيوفر المشروع دار إيواء للأطفال بلا مأوى يلتحق بها 350 طفلًا بلا مأوى، وإنشاء مدرسة تنمية فكرية تقدم خدماتها إلى 100 طفل من ذوى الإعاقات الذهنية والحركية ودار مسنين تقدم خدماتها لعدد 180 مسنًا، إضافة لتقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي المرج والأحياء والمخافظات المجاورة، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات من خلال إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالمركز.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي الجولة بزيارة دار الدمرداش لرعاية المسنين بالمرج، (تحت الانشاء ) وهي أول دار للمسنين تنشأ فى منطقة المرج، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من النواب.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى شرح تفصيلي عن الخدمات التي ستقدمها الدار لأهالي المرج، حيث يتكون المبنى من 8 طوابق، ويسع لعدد 60 مسنا ومسنة، كما أنه مجهز بعيادة طبية وغرف إقامة على أعلى مستوى وجميع الغرف مكيفة.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسي ومحافظ القاهرة أروقة الدار للاطلاع على مستوي تجهيز الدار ومطابقته للاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة والأكواد الخاصة بدور الرعاية.

وزيرة التضامن ووزير التعليم

وزيرة التضامن الاجتماعى

الارض

جانب من الزيارة