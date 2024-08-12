وزارة الأوقاف: افتتاح مسجد الربيع بجامعة الأزهر بالدقهلية غدًا الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - ـ افتتاح 15مسجدًا الجمعة القادمة .. منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا .. و مسجدان صيانة وتطويرًا



تفتتح وزارة الأوقاف مسجد الربيع بكلية أصول الدين بنين بجامعة الأزهر بالمنصورة بمحافظة الدقهلية غدًا الاثنين 12/ 8/ 2024م.

وسيتم افتتاح 15مسجدًا يوم الجمعة 16/ 8/ 2024م، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 13مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 111مسجدًا، منها 87 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 24 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12192 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19مليارًاو 22 مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق .

ففي مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد النور – عزبة مشهور الغزالي – فاقوس، و مسجد الرحمن – عزبة أبو زيدان – أولاد صقر، و مسجد أبو رضوان – إصلاح تيمور – منشأة أبو عمر، و مسجد عزبة مشتول – مشتول السوق.

وفي مديرية أوقاف أسوان تم إنشاء مسجد الصالحين – عزبة سليم جودة – الحجز بحري – مركز إدفو.



وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد الفراقصة – فانوس – مركز طامية، و مسجد فاطمة الزهراء – عزبة محمود خليل – السعيدية - مركز سنورس، ومسجد المدينة المنورة – قرية جرفس – مركز سنورس.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد قاسم أغا – عزبة عبد الكريم – قرية ميت الديبة – قلين، و مسجد النصر – قرية زهران – كفر الشيخ.



وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان بالحريري الشرقي – قرية جواد حسني – مركز أبو حمص.

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب – البراجيل – بشتيل، وإنشاء مسجد الشهيدة جنى – قرية ناهيا منطقة أبو شيبة – كرداسة.



وفي مديرية أوقاف دمياط تم صيانة وتطوير مسجد البحر – دمياط.



وفي مديرية أوقاف قنا تم صيانة وتطوير مسجد مسجد التوحيد – نجع موسى – نجع حمادي.