شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يدعو نظيره التنزاني لزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يوم الأحد ١١ أغسطس الجاري مع وزير خارجية تنزانيا محمود ثابت كومبو، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الرواندية كيجالي.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث حرص الوزير عبد العاطي على نقل تحيات رئيس الجمهورية للرئيسة التنزانية، معرباً عن التطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، والدفع بالاستثمارات المتبادلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن د. عبد العاطي تطرق إلى مشروعات التعاون بين البلدين، وعلى رأسها مشروع سد جوليوس نيريري"، حيث أعرب عن رغبة مصر في تذليل أي عقبات قد تواجه هذا المشروع، وبما يحقق مصالح الشعب التنزاني الشقيق. كما وجه الدعوة لنظيره التنزاني لزيارة مصر قريباً.