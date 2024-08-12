شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحرر 51 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

حرر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 51 محضر تهرب وضبط جمركي خلال شهر يوليو الماضي منها 17 محضر في مبني الركاب رقم (1)، برئاسة أحمد على القائم بأعمال مدير عام الجمارك و14 محضر في مبنى الركاب رقم (2) برئاسة الدكتور أحمد سعد مدير عام الجمارك بالمبنى و19 محضر في مبنى الركاب رقم (3) ومحضر واحد في مطار سفنكس برئاسة حسام ابو الفضل شقوير مدير الجمرك.

تم تحرير المحاضر لركاب مصريين وأجانب وشملت المضبوطات كيلو ونصف من مخدر الحشيش وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، والأدوية البشرية ومستحضرات التجميل ومستلزمات طب وجراحة الأسنان ومستلزمات الشيش الإلكترونية والسبائك الفضية والزئبق، ومستلزمات أجهزة كمبيوتر وقطع غيار السيارات والقساطر الطبية وعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.