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شعبة السلع الغذائية: سيطرنا على مافيا السكر.. والأسعار لم ترتفع منذ رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة السلع الغذائية، إن الأسعار لم ترتفع من قبل شهر رمضان الماضي.

وأضاف "الدجوي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك انخفاضًا في أسعار الزيت حيث وصل لـ 65 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، لافتًا إلى أن هناك انخفاض أيضا في أسعار الأرز حيث يبدأ من 22 جنيهًا حتى 32 جنيها.

وتابع : "تم توفير السلع الغذائية في الأسواق بشكل طبيعي، ووزارة التموين وفرت 65 مليون كيلو سكر على البطاقة التموينية واستطاعت أن تسيطر على مافيا السكر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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