الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم يهنئ عياد بمنصب مفتي الجمهورية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني للدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه مفتيًا لجمهورية مصر العربية، لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

داعين المولى -عز وجل- له بالعون والتوفيق والسداد في أداء مهمته، لتحقيق الريادة الدينية والإفتائية لدار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

كما نتوجه بخالص التحية والإعزاز والتقدير للدكتور شوقي علام، المفتي السابق، على ما بذله من جهود مضنية في سبيل تطوير دار الإفتاء المصرية والارتقاء بها، حتى احتلت مكانة كبيرة في العالم العربي والإسلامي، وما قدمه في خدمه دينه ووطنه ودار الإفتاء المصرية.