شعبة المحمول تكشف تفاصيل تصنيع الهواتف في مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أشاد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، متابعة رئيس الوزراء ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

وأكد "طلعت"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذا الملف في غاية الأهمية للسوق المحلي المصري.

وأوضح، أن مصر بها مصانع لإنتاج الهواتف المستوردة، مشيرًا إلى أن الهاتف الذي يتم تصنيعه في مصر هو نفس المستورد في الخارج.

وأشار إلى أن تصنيع الهواتف محليًا قلل كثيرًا من حجم الاستيراد، بنحو ما لا يقل عن 85%، مؤكدًا أن مصر قادرة على إنتاج قطع غيار الهاتف المحمول.