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كيف تحافظ على برودة منزلك خلال موجات الحرارة؟

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحفاظ على برودة المنزل خلال موجات الحرارة وذلك من خلال تطبيق النقاط التالية :-

- قم بفتح النوافذ في الصباح الباكر وفي المساء لتبريد المنزل حين يكون الطقس صحيا ونقيا.

ـ أغلق النوافذ التي تواجه الشمس أثناء النهار وكذلك الإضاءة-  الاصطناعية وأكبر عدد من الأجهزة الكهربائية.

ـ أغلق الستائر أثناء وقت الظهيرة للحماية من أشعة الشمس-  الحارقة والحفاظ على برودة المنزل.

ـ تأكد من تحرك المراوح السقفية عكس اتجاه عقارب الساعة،  لأن ذلك يساعد على سحب الهواء الساخن إلى الأعلى ودفع الهواء الأكثر برودة إلى الأسفل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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