شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على برودة منزلك خلال موجات الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحفاظ على برودة المنزل خلال موجات الحرارة وذلك من خلال تطبيق النقاط التالية :-

- قم بفتح النوافذ في الصباح الباكر وفي المساء لتبريد المنزل حين يكون الطقس صحيا ونقيا.

ـ أغلق النوافذ التي تواجه الشمس أثناء النهار وكذلك الإضاءة- الاصطناعية وأكبر عدد من الأجهزة الكهربائية.

ـ أغلق الستائر أثناء وقت الظهيرة للحماية من أشعة الشمس- الحارقة والحفاظ على برودة المنزل.

ـ تأكد من تحرك المراوح السقفية عكس اتجاه عقارب الساعة، لأن ذلك يساعد على سحب الهواء الساخن إلى الأعلى ودفع الهواء الأكثر برودة إلى الأسفل.