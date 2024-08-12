شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على برودة منزلك خلال موجات الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 12 أغسطس 2024 01:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحفاظ على برودة المنزل خلال موجات الحرارة وذلك من خلال تطبيق النقاط التالية :-
- قم بفتح النوافذ في الصباح الباكر وفي المساء لتبريد المنزل حين يكون الطقس صحيا ونقيا.
ـ أغلق النوافذ التي تواجه الشمس أثناء النهار وكذلك الإضاءة- الاصطناعية وأكبر عدد من الأجهزة الكهربائية.
ـ أغلق الستائر أثناء وقت الظهيرة للحماية من أشعة الشمس- الحارقة والحفاظ على برودة المنزل.
ـ تأكد من تحرك المراوح السقفية عكس اتجاه عقارب الساعة، لأن ذلك يساعد على سحب الهواء الساخن إلى الأعلى ودفع الهواء الأكثر برودة إلى الأسفل.
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