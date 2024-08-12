شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يهنئ الدكتور نظير عياد لتعيينه مفتيا للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالتهنئة والتبريكات للدكتور نظير عياد، لتعيينه مفتيا للديار المصرية، بعد رحلة عطاء أزهرية خالصة في مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدا أن الدكتور نظير عياد استطاع أن يقدم ما جاد به فكره وسال به قلمه؛ ابداعا وإدارة وتأليفا، وشارك بعقلية العالم المدقق في كثير من جوانب الحراك العلمي والمجتمعي.

وتوجه وكيل الأزهر إلى المولى عز وجل -خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن يعين الدكتور نظير عياد وأن يوفقه لكل خير، وأن يكتب على يديه ما فيه صالح العباد والبلاد.

كما أعرب وكيل الأزهر عن تقديره للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه الافتاء، مؤكدا أن فترة عمله كانت رمز عطاء علمي وفتوى راق، وأنه لم يدخر وسعا في عمله.