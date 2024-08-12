شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظبط طفل دهس صغيرا بالمقطم.. 5 معلومات عن محكمة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت النيابة العامة قرارا فى سبيل التصدى لظاهرة السماح للأطفال بقيادة السيارات، حيث قررت حبس طفل ووالده لقيام الطفل بدهس آخر بحادث سير بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتختص محكمة الطفل بمحاكمة الأطفال المتورطين فى ارتكاب الجرائم، وخلال السطور التالية نرصد عددا من المعلومات المتعلقة بمحكمة الطفل، وتشكيلها، والإجراءات الخاصة بسير الجلسات بها.



-تتشكل محكمة الطفل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء

- حضور الخبيرين المحاكمة وجوبيا، وعليهما تقديم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها

-تعيين الخبيرين يتم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية

- لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الإجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص

-للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك

-للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه، إذا رات أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا