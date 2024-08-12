بينهم 8 سيدات.. محاكمة 14 متهمًا في خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 14 متهمًا بينهم 8 سيدات المعروفة إعلامياً بـ " خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.