شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الزراعية التى يجب اتباعها الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يوجد انكسار ملحوظ للحرارة الشديدة السائدة خلال هذه الأيام بسبب تدهور " مؤقت" للمرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية الأقل حرارة وهى فرصة جيدة للراحة من الصهد و ارتفاع الحرارة .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاحتياطات والتوصيات الزراعية :

1- تكثيف عمليات تحجيم الفاكهة ( مانجو - زيتون - برتقال - ليمون - تين - تمور - جوافة صيفي ) بمركبات البوتاسيوم والسيتوكينينات منخفضة التركيز.

2- رش المبيدات خاصة للآفات التى يناسبها التذبذب فى الحرارة ( دودة الحشد - الحشرات القشرية والبق الدقيقي - دودة براعم الزيتون - ديدان الاوراق والثمار على كل المحاصيل - ذبابة الفاكهة ( هام جداً) - العنكبوت الاحمر ) وكذلك أمراض الإنثراكنوز والتبقعات وخلافه و اهم المركبات للثاقبة الماصة والحشرات القشرية والبق الدقيقي هي اسيتامبريد - اميدراكلوبريد - ثيمو ثكسام - بيربروكسيفين .

3- عدم الاستعجال تحت أي بند ومهما كان السبب في زراعة محاصيل العروة الصيفية المتأخرة والنيلية (البطاطس – البنجر العروة الأولى – الفاصوليا البيضا – الفراولة – الخرشوف – الثوم ومشاتل البصل في الصعيد).

4- الحرص عند إجراء شتل محاصيل الخضر والفاكهة من عدم وجود موجة شديدة الحرارة في الأيام الأولى من الشتل مع مراعاة إضافة المركبات التي تساعد على زيادة الامتصاص (الفولفيك والفسفور والماغنسيوم ) ومركبات دعم التجذير ( السيتوكينينات ) .